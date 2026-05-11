Giornata di prevenzione a Taurasi: arrivano i camper dell’Asl Avellino Nuova tappa di "Salute in movimento" in Irpinia

Nuova tappa di "Salute in movimento" il programma dell’Asl Avellino, organizzato in sinergia con i comuni d’Irpinia, dedicato alla prevenzione oncologica. Sabato 16 maggio i camper dell'azienda sanitaria locale arrivano a Taurasi, presso la biblioteca comunale in via Alcide De Gasperi, con gli screening gratuiti della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C

Tutti i cittadini interessati potranno accedere alle prestazioni dalle ore 9:00 alle ore 14:00 previa prenotazione, chiamando fino a venerdì, tutti i giorni, tra le ore 9.00 e le ore 12.00, il numero 327.5642267.

Le prestazioni includono:

Lo screening della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni;

Lo screening della cervice uterina, che prevede il Pap test per la fascia 25-29 anni e l’HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni.

Lo screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF).

Lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test.

La giornata sarà anche l’occasione per sensibilizzare le persone sulla donazione degli organi e tessuti, attraverso un punto informativo dove i cittadini potranno sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Con questo programma, l’Asl Avellino punta a rafforzare la sanità territoriale offrendo servizi di alta qualità e una maggiore prossimità nelle cure in tutta provincia.