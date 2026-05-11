Montemiletto, cane maltrattato e chiuso in un sacchetto: indagini in corso A seguire il caso di violenza su animali i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano

di Paola Iandolo

E’ stata rinvenuta stamane a Montemiletto una carcassa di un cane meticcio chiusa all’ interno di un sacchetto di plastica con una fascetta sul muso. Il rinvenimento choc in località Fontana Francia. Il sindaco Massimiliano Minichiello ha denunciato l'episodio di violenza su animali. Le indagini sono in corso per far piena luce sull’inquietante episodio e individuare i responsabii del gesto.

Le indagini

Sul luogo del ritrovamento dell'animale da compagnia privo di vita, è intervenuto il personale del Servizio Veterinario dell’ASL oltre ai militari dell'arma della Compagnia di Mirabella Eclano. La carcassa dell'animale è stata affidata all'Asl che effettuerà degli accertamenti per stabilire le cause del decesso del cane. Le indagini sono in corso anche per risalire agli autori del gesto carico di violenza sugli animali.