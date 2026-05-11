L’Irpinia corre 2026, Cesvolab: "E' stata una grande festa di comunità" Il mondo del volontariato incontra lo sport

Il mondo del volontariato incontra lo sport, l’occasione è la XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda.

Mentre si svolge la gara il Csv Irpinia Sannio Ets Cesvolab ha organizzato in Piazza Umberto I uno spazio dedicato alle realtà che fanno parte della grande famiglia del volontariato: si tratta di enti del terzo settore, che hanno promosso attività, laboratori e momenti di animazione aperti a tutte le età, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del volontariato.



Grande partecipazione di bambini accompagnati dai genitori nei numerosi laboratori gratuiti: “Il Paese del riciclo” a cura di Legambiente Avellino - Alveare Aps, “Mamma, il fiore della mia vita” a cura di Un sorriso per la vita, “Tutti in scena” a cura dell’associazione di cultura e volontariato Enzo Aprea Odv con “I sognatori”, “Mani intrecciate” a cura dell’associazione polivalente socio culturale fenestrelle Odv, “Voci e volti del borgo: il racconto del popolo che danza” a cura della pro loco Fragnetana Aps e del gruppo folk “La Takkarata”. Presenti inoltre la Fraternita della Misericordia di Avellino con la dimostrazione di manovre di primo soccorso, Avo associazione volontari ospedalieri, Aido associazione per la donazione di organi tessuti e cellule, Bagliori di Luce Odv, Fratres Campania e gruppo Fratres Atripalda.

Maria Cristina Aceto, direttore Csv Irpinia Sannio Ets Cesvolab

“L’Irpinia Corre 2026” non è stata soltanto una manifestazione sportiva, ma una grande festa di comunità. Le associazioni di Irpinia Sannio, con i loro stand, i sorrisi e le attività proposte, hanno riempito Piazza Umberto I di solidarietà, colori ed energia positiva, dimostrando quanto il volontariato sappia unire territori e persone.



Emozionante anche la presenza delle volontarie del servizio civile universale e dello staff Cesvolab, che con entusiasmo e spirito di servizio hanno affiancato gli organizzatori durante tutto l'evento. Quando il volontariato cammina insieme, la vittoria è davvero di tutti”

