Scandone Avellino ko contro il Nuovo Basket Aquilano (88-74) Coach Dell'Imperio: "È venuta meno la nostra voglia di difendere e stare nelle regole"

Sconfitta sul parquet del Nuovo Basket Aquilano per la Scandone Avellino: finale di 88-74. "È stata una partita dalla doppia faccia. - ha spiegato il coach dei biancoverdi Dell'Imperio - Siamo partiti bene con grande intensità ed energia, poi nel terzo quarto siamo calati ed è venuta meno la nostra voglia di difendere e stare nelle regole. Questo ha permesso ai nostri avversari di prendere il largo nel punteggio. Sapevamo di affrontare una squadra ostica in grado di lottare su ogni pallone per tutta la durata della gara e così è stato. Complimenti a loro che hanno meritato la vittoria. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro lavoro e capire che è importante mantenere un determinato atteggiamento ed una certa applicazione per tutta la durata del match".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Nuovo Basket Aquilano - Scandone Avellino 88-74

Parziali: 23-26; 16-15; 26-9; 20-26

NB Aquilano: Ronca 17, Bologna, Compagnoni 7, Di Paolo , Ianuale 6, Nardecchia 11, Santomaggio, Cecchi 8, Cassar 22, Cabas, Rita, Tuccella 17. All. D'Addio

Scandone: Scanzi 3, Piazza, Cioppa 2, Cantone , Ragusa 5, Quarisa 6, Iannicelli , Duranti 18, Beck 20, Vitale 14, Stefanini 8. All. Dell'Imperio