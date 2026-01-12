Avellino: focus sulle uscite, lo sprint per un difensore e un mediano Foto social per Gyabuaa, Cagnano, Lescano e Manzi

Il post-gara di Avellino-Sampdoria è stato l'occasione per un punto sul calciomercato da parte del direttore sportivo, Mario Aiello. Il ds dei lupi ha sottolineato la concentrazione sulle uscite strizzando l'occhio due operazioni in entrata. Nella serata di sabato sui social non è passata inosservata la foto pubblicata sulle stories della pagina ufficiale da parte di Emmanuel Gyabuaa, non convocato da Raffaele Biancolino al pari di Michele Rigione, Andrea Cagnano e Claudio Manzi perché ormai fuori da giorni dal progetto tecnico biancoverde e con Giuseppe Panico ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione delle fere e annunciato dal club rossoverde sabato pomeriggio. Il solo Facundo Lescano, presente nella foto e nella serata in compagnia con Gyabuaa, Cagnano e Manzi, era in gruppo e in panchina nella sfida vinta dall'Avellino contro la Sampdoria, ma con la prospettiva Brescia da diverse ore. In entrata c'è Coli Saco, in cima alla lista dei desideri per la mediana con il potenziale rientro del centrocampista del Napoli dal prestito all'Yverdon. Spunta il profilo di Alessandro Romano, svizzero classe 2006, di proprietà della Roma, impegnato con l'under giallorossa, ma impiegato da Gian Piero Gasperini in Serie A in due occasioni lungo la stagione. Caccia anche a un difensore. Proprio nella Sampdoria c'è un nome seguito dai lupi, Alessandro Pio Riccio, che è fermo per infortunio e l'Avellino attende novità sul recupero fisico del partenopeo prima di rilanciare i contatti.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan