Avellino Basket: vittoria contro Pistoia dopo un overtime (99-94) Coach Di Carlo: "'L'importante era vincere, mi è piaciuta la reazione nella difficoltà"

L'Unicusano Avellino Basket supera l'Estra Pistoia, allenata dall'ex coach della Scandone, Stefano Sacripanti, con il finale di 99-94 dopo un tempo supplementare nella gara valida per la ventunesima giornata della Serie A2. "Abbiamo fatto tutto noi, nell'ultimo quarto abbiamo staccato la spina perchè stiamo riportando dei giocatori a livello fisico, questo ci ha portato a non trovare più il giusto ritmo. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Gennaro Di Carlo - Stasera è accaduto, come può accadere, che la squadra spesso in controllo si ferma e finisce per spaventarsi. L'importante era vincere, lo abbiamo fatto, mi è piaciuta la reazione della squadra nella difficoltà. Chandler? È stato coriaceo contro una squadra che ha uno dei lunghi più forti del torneo". L'ex Scandone Ivan Buva ha realizzato 32 punti al PalaDelMauro. JJ Chandler e Federico Mussini (27 e 24 punti) hanno guidato l'Avellino Basket alla vittoria.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventunesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Estra Pistoia 99-94 d1ts

Parziali: 23-19, 25-19, 28-24, 9-23, 14-9)

Avellino: John Watson Chandler III 27 (5/11, 3/6), Federico Mussini 24 (4/6, 4/9), Giacomo Dell'Agnello 14 (5/11, 1/1), Jaren Lewis 11 (3/7, 1/2), Alexander Cicchetti 8 (4/4, 0/0), Alessandro Grande 8 (1/4, 2/9), Andrea Zerini 5 (2/2, 0/1), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/3), Giovanni Pini (0/2, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati, Cosimo Costi. All. Gennaro Di Carlo

Pistoia: Ivan Buva 32 (8/17, 1/2), Filippo Gallo 16 (6/7, 1/4), Lorenzo Saccaggi 15 (3/4, 2/2), Jazz Johnson 14 (3/6, 2/7), Simone Zanotti 11 (1/4, 3/8), Luca Campogrande 3 (0/0, 1/2), Daniele Magro 2 (1/1, 0/0), Nicolò Dellosto 1 (0/1, 0/2), Nicolas Alessandrini (0/2, 0/0), Federico Stoch. All. Stefano Sacripanti