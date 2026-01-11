Avellino, addio a Giuseppe Marotti il veterinario gentiluomo Martedì i funerali nell' chiesa di San Ciro: aveva 66 anni

Avellino in lutto per la morte di Giuseppe Marotti, medico veterinario particolarmente amato per le sue doti umane e professionali. Lutto e cordoglio nella clinica Le Molinelle per la morte del 66enne che lascia la moglie Patrizia, il figlio Dimitri Federico, la suocera , le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti e amici tutti. I funerali si terranno martedì 13 gennaio nella chiesa di San Ciro alle ore 10.

Ondata di cordoglio sui social

"Le notizie terribili, che ci spezzano il cuore. Giuseppe, un campione di umanità per tutte le specie viventi, un paladino di coraggio, di fierezza, di gentilezza, di attenzione al prossimo, uno spirito libero che ha donato a tutti la sua vita, ci ha lasciati. Piangono insieme a noi gli amici e i compagni che hanno goduto del suo affetto, e i nostri cari animali che hanno goduto della sua grazia.". Ricorda commosso Franco Festa.