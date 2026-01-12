La Diocesi di Avellino saluta il Procuratore Airoma al termine del suo mandato

Incontro e riflessione che si terrà sabato 17 gennaio alle ore 10.00 presso il Palazzo Vescovile

Avellino.  

Un servizio svolto con dedizione, competenza e alto senso delle istituzioni. In occasione della conclusione del mandato del dottor Domenico Airoma a capo della
Procura della Repubblica di Avellino, le Associazioni Cattoliche della Diocesi promuovono un momento di incontro e riflessione che si terrà sabato 17 gennaio alle ore 10.00 presso il Palazzo Vescovile.
L’iniziativa, alla presenza del dottor Airoma e del vescovo di Avellino monsignor Arturo Aiello, nasce dal desiderio di rendere omaggio a un uomo delle istituzioni che, nel corso della sua attività, ha incarnato i valori della giustizia, dell’imparzialità e della responsabilità civile, interpretando il proprio ruolo con rigore morale e profonda umanità.
L’iniziativa di sabato intende anche offrire uno spazio di riflessione sul ruolo della giustizia nel nostro tempo, sulle sfide che essa affronta e sulla necessità di uno sguardo sempre illuminato dal discernimento, dalla responsabilità e dal rispetto della persona umana. Un tema quanto mai attuale, in un contesto storico che richiede uomini e donne capaci di scelte coraggiose, guidate da valori solidi.

