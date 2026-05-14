Unci agroalimentare, cinipide del castagno in forte espansione: è allarme L'appello del presidente nazionale Gennaro Scognamiglio

La diffusione del Cinipide del Castagno sta mettendo a rischio l’intera filiera castanicola campana. L’Unci AgroAlimentare, dopo aver raccolto le istanze delle cooperative aderenti e dei castanicoltori, lancia l’allarme: la presenza del parassita, ormai segnalata in tutte le province della Campania, rappresenta un peggioramento evidente del quadro fitosanitario regionale e richiede un intervento immediato.

“Le segnalazioni che stiamo ricevendo da produttori, amministrazioni locali e cooperative - dichiara il presidente nazionale di Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio - indicano un peggioramento rapido e preoccupante della situazione. Il castagno è una risorsa economica, ambientale e culturale della Campania. Non possiamo permettere che un parassita comprometta la stagione in corso e quelle future. Chiediamo quindi alla Regione l’istituzione urgente di un tavolo tecnico permanente per coordinare monitoraggi, interventi e strategie di contenimento”.

Sulla base delle rilevazioni raccolte da Unci - federazione regionale Campania, tramite il proprio rappresentante del settore Massimo Oricchio, unitamente ai responsabili delle federazioni Unci di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno è stato possibile effettuare un monitoraggio delle criticità sui territori:

Cilento

Le segnalazioni sono in aumento e arrivano da aree già colpite negli anni scorsi. Comuni come Futani hanno già chiesto supporto. Le galle sono numerose e diffuse, segno di una ripresa dell’infestazione.

Casertano – Area di Roccamonfina — Le infestazioni stanno interessando zone prima marginali. La densità di galle per rametto è aumentata rispetto allo scorso anno. Questo indica una pressione crescente del parassita.

Irpinia

Distretto della Castagna di Montella IGP — L’allarme è alto. L’Irpinia ha già combattuto duramente contro il cinipide. Ora serve una risposta immediata per evitare un nuovo crollo produttivo.

Sannio area di Montesarchio

Le cooperative segnalano un peggioramento significativo. La situazione è grave e richiede azioni immediate. Il cinipide compromette la formazione delle gemme e indebolisce la pianta, con effetti che si trascinano per anni.

Monti Lattari area di Pimonte e Monte Faito

In dodici mesi la situazione è peggiorata. Siamo passati da poche segnalazioni a un vero allarme territoriale.

Unci AgroAlimentare chiede alla regione Campania l’attivazione immediata di un Piano regionale coordinato, articolato in quattro azioni: monitoraggio e mappatura sistematica con rilevamento della diffusione del parassita su base provinciale e distrettuale, lotta biologica e integrata: potenziamento dei lanci del Torymus sinensis, antagonista naturale del cinipide, istituzione di un tavolo tecnico regionale con enti fitosanitari, distretti, consorzi e organizzazioni agricole; assistenza tecnica, formazione e misure di sostegno per le aziende colpite.

“Il castagno campano - conclude il presidente Gennaro Scognamiglio - è un patrimonio da difendere. Unci AgroAlimentare è pronta a collaborare con la Regione e con tutti gli attori del settore per garantire una risposta tempestiva ed efficace. La stagione 2026 non può essere lasciata al caso".