Chi resta, chi saluta, chi è in dubbio: la rosa dell'Avellino dal primo luglio L'evoluzione nei diversi reparti tra scadenze, durate contrattuali e opzioni negli accordi

Il sipario sulla stagione porta lo sguardo della proprietà e della dirigenza dell'Avellino sul futuro. Si riparte dal potenziale rinnovo con Ballardini che ha confermato l'apertura per la conferma in Irpinia. Nei prossimi giorni è attesa l'accelerazione e il club lavora a un biennale. Per la rosa manca un mese e mezzo all'apertura della sessione estiva di calciomercato, ma è già possibile definire entrate e uscite al primo luglio per effetto di ciò che è stato certificato dai lupi con le altre società nelle precedenti finestre. A tutti i dettagli contrattuali si legheranno naturalmente le scelte tecniche nella costruzione della nuova rosa con l'Avellino che non ha nascosto l'obiettivo di fare ancora meglio nel secondo anno consecutivo in Serie B.

Le prime indicazioni dalle durate contrattuali

Saluteranno Pane, Marson e Armellino per fine contratto e chi aveva raggiunto Avellino in prestito secco: Missori e Kumi dal Sassuolo, Reale dalla Roma e Le Borgne dal Como. Milani, D'Andrea e Tutino, per i quali l'Avellino ha un diritto di opzione, difficilmente saranno riscattati. Per Tutino l'obbligo in definitivo era legato alla promozione in Serie A. L'indicazione di massima arriva dall'impiego in stagione e dalle scelte tecniche degli ultimi mesi, determinate anche dagli infortuni. Per Daffara, invece, il club irpino eserciterà l'opzione di riscatto e poi attenderà la decisione della Juventus sulla potenziale contro-opzione. Occhio ai calciatori che dal primo luglio saranno all'ultimo anno di contratto. C'è la scadenza 2027 per Iannarilli, Cancellotti, Enrici, con opzione 2028 per Simic, Favilli, Insigne, mentre per Biasci è già scattata con il rinnovo fino al 2028 per aver superato i 1800 minuti in stagione, quota raggiunta già a metà girone di ritorno. Russo sarà "bandiera" in virtù delle quattro stagioni in biancoverde.

I rientri dai prestiti: Cagnano per la fascia sinistra

Ci sarà poi il rientro di diversi calciatori in prestito come Cagnano, che nel 4-3-1-2 rientra a pieno titolo nei giochi per la fascia sinistra con Sala, e De Cristofaro. Però, per diversi accordi c'è anche il diritto d'opzione delle altre società con i tornei ancora non terminati come nel caso dei playoff di Serie C. Situazione in divenire per tanti profili. Todisco potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Cerignola.

La rosa dal primo luglio

* Russo sarà calciatore bandiera

Portieri

Iannarilli (2027), Daffara (riscatto, ma contro-opzione della Juventus), Sassi (2029)

Difensori

Cancellotti (2027), Enrici (2027), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Sala (2028), Izzo (2029)

Centrocampisti

Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Biasci (2028), Sgarbi, Pandolfi (2029)

Fine prestito

Missori (Sassuolo), Kumi (Sassuolo), Reale (Roma), Le Borgne (Como)

Opzioni di riscatto dopo i prestiti

Milani (opzione e contro-opzione dalla Lazio), D'Andrea (opzione dal Sassuolo), Tutino (opzione dalla Sampdoria), Sgarbi (opzione dal Napoli)

Rientranti dai prestiti

Cagnano (2027, dal Pescara), Tribuzzi (2028, con diritto di opzione dal Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, con diritto di opzione e contro-opzione dal Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, dalla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, dalla Cavese), D'Ausilio (2028, con diritto di opzione dal Catania), Toscano (2027, dalla Casertana), Todisco (2027, con diritto di opzione dall'Audace Cerignola), Cancellieri (2027, dal Siracusa), De Cristofaro (2028, dal Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, dal Giugliano), Panico (2027, con obbligo di riscatto in caso di promozione dalla Ternana), Manzi (2027, dal Monopoli), Mutanda (2027, dalla Folgore Caratese), Crespi (2028, dall'Union Brescia)