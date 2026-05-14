Avellino, Patierno: "Orgoglioso di tutti voi, percorso indimenticabile" L'attaccante biancoverde sui social: "Ora ricarichiamo le batterie e si ripartirà ancora più forti"

Messaggio social anche da parte di Cosimo Patierno. L'attaccante dell'Avellino ha definito un bilancio sull'annata biancoverde e sulla sua prima stagione in Serie B, condizionata nella prima parte dalla severa infezione virale che l'ha costretto anche giorni di ricovero in ospedale subito nella settimana successiva all'esordio in Cadetteria il 31 agosto scorso. Ben 9 turni di campionato saltati, poi il rientro con un la vera continuità per impiego centrata nella gestione tecnica di Davide Ballardini, che ha definito più volte leader naturale del gruppo biancoverde. Il 18 marzo scorso, nel 3-2 sul Sudtirol, Patierno ha realizzato anche il suo primo gol in Serie B.

"Conta il percorso che abbiamo fatto insieme"

"Un'altra stagione è giunta al termine e prima di salutarci voglio dirvi una cosa semplice ma importante: orgoglioso di ognuno di voi. - ha affermato l'attaccante sulla pagina ufficiale social - Ci sono stati momenti facili e altri complicati, ma quello che conta davvero è il percorso che abbiamo fatto insieme. Una squadra si misura dall'impegno, dalla voglia di aiutarsi, dal rispetto reciproco, dalla capacità di non mollare mai e noi l'abbiamo fatto fino alla fine uscendo a testa alta".

Ai tifosi: "Onore a voi che ci avete seguito per tutta l'Italia"

"Portiamoci dietro quello che il calcio insegna: il sacrificio, la disciplina, l'amicizia e il valore del gruppo. - ha aggiunto Patierno - È stato un percorso indimenticabile, nonostante i tanti problemi affrontati a inizio stagione e solo con la voglia, il lavoro e il senso di appartenenza per questa maglia sono riuscito a venirne fuori, togliendomi anche qualche piccola soddisfazione. Onore a voi che ci avete seguito per tutta l'Italia e avete fatto tanto rumore sostenendoci ovunque. Ora ricarichiamo le batterie e si ripartirà più forte. Forza lupi sempre".