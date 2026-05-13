Fulmini a terra in maniera impressionante: danni agli impianti ad Ariano L'intervento tempestivo degli operai di E-distribuzione

Fulmini a terra in maniera impressionante. Pesanti scariche elettriche nel giro di pochi miniti. Paura ad Ariano Irpino, nel territorio rurale a nord est della città alle prese nel pomeriggio con un violento temporale.

Ad avere la peggio la linea Mt 3 media tensione 20.000 che ha subito danni in almeno tre punti. E' quanto accaduto in località Cerreto, zona Stazione, dove gli operai di E-distribuzione, non hanno perso un solo istante, operando in condizioni di estrema difficoltà, come sempre in maniera tempestiva al fine di limitare al minimo i disagi.

Riparazione immediata e nel frattempo, installazione dei gruppi elettrogeni per evitare alla popolazione di restare troppo tempo senza energia elettrica.

Le pesanti scariche hanno in pratica colpito le apparecchiature elettriche, fino a bruciare il circuito interno. Fili spezzati e isolatori fuori uso.

Strade invase anche da acqua, fango e detriti. Situazione di estrema difficoltà soprattutto lungo la 414, letteralmente dimenticata dalla provincia di Avellino.