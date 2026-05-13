Infrastrutture e sviluppo, incontro a Roma: Grottaminarda disegna il futuro Al mnistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il sindaco Spera e l'assessora Grazano

Oggi a Roma, al inistero delle Infrastrutture e dei trasporti, c'è stato un incontro istituzionale necessario a rilanciare i progetti in corso sul territorio.

Per il sindaco Marcantonio Spera e per l’assessore ai trasporti, Marisa Graziano, si è trattato di un confronto costruttivo e operativo con ilg overno centrale, interlocutore imprescindibile per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche che riguardano la nostra comunità.

"Utili e produttive le varie interlocuzioni con i diversi settori, particolarmente sul fronte mobilità e trasporti e per la costruenda Contursi-Lioni-Grottaminarda",