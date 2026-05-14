Scandone Avellino: 99-66 sull'Esperia Cagliari e 1-0 nei quarti di finale Sabato match-point in Gara 2 per accedere in semifinale promozione

La Scandone Avellino vince Gara 1 dei quarti di finale promozione contro l'Esperia Cagliari con il punteggio di 99-66. Cinque biancoverdi in doppia cifra con Kmetic da 19 punti, Donda e Vitale da 17, Ragusa da 14 e Stefanini da 10. Gay firma 10 assist e risulta prezioso nell'evoluzione del match. Sabato (ore 19) al PalaPirastu di Cagliari si giocherà Gara 2. La Scandone avrà il match-point, i sardi dovranno vincere per portare tutto nella "bella" in Gara 3 al PalaDelMauro.

"Dare continuità alla nostra pallacanestro"

"Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una partita di altissimo livello interpretando al meglio il piano gara. - ha spiegato il coach della Scandone, Dell'Imperio - Siamo stati fluidi in attacco, aggressivi in difesa e la squadra è riuscita a trovare tante soluzioni offensive. Credo che la differenza l’abbiamo fatta soprattutto nella nostra metà campo limitando i loro riferimenti principali e togliendo ritmo a Cagliari. Adesso andremo in Sardegna con l’obiettivo e la volontà di chiudere la serie già in gara 2: sarà una battaglia, ma noi dobbiamo dare continuità alla nostra pallacanestro anche lontano dal PalaDelMauro".

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Quarti di finale - Gara 1

Scandone Avellino - Esperia Cagliari 99-66

Parziali: 22-14, 30-22, 27-17, 20-13

Scandone: Scanzi 3, Cioppa, Cantone 5, Ragusa 14, Kmetic 19, Duranti 6, Stefanini 10, Gay 5, Donda 17, Vitale 17, Galli 3. All. Dell'Imperio

Cagliari: Porcu, Manca 3, Cabriolu, Giordano 14, Potì 14, Frattoni 11, Thiam, Picciau 10, Locci 3, Pili 9, Morgillo 2. All. Manca