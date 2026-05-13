Rigenerazione trasformativa ex alberghiero a Summonte: i comuni fanno rete Progetto esteso all'intero comprensiosio del Partenio

Riunione istituzionale questa mattina, 13 maggio al comune di Summonte. All'incontro hanno partecipato i sindaci e i delegati dei comuni di Summonte, Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Sant'Angelo a Scala e Pietrastornina, insieme al Direttore della Fondazione Ampioraggio Giuseppe De Nicola.



Al centro della discussione il progetto di rigenerazione trasformativa dell'ex struttura turistico-alberghiera di proprietà della regione Campania, nel cuore del Partenio.

Su proposta del sindaco di Summonte Ivo Capone, i presenti hanno condiviso la decisione di estendere il progetto all'intero comprensorio del Partenio, che passa così da Summonte Creative Hub a Partenio Creative Hub: un hub intercomunale di cultura, formazione e innovazione sociale, aperto ai contributi di tutte le comunità del territorio.