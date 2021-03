Vaccini, proteste per i ritardi della sede di Montefalcione Si aspetta l'ok per la location del palazzetto

L'inaugurazione dei centri vaccinali dell'Asl Avellino prosegue non senza polemiche. Dall'Aft 9 che fa capo alla sede di Montefalcione e che comprende, tra gli altri, i comuni di Montemiletto, Venticano, Pietradefusi Montefusco arriva la segnalazione che è ancora tutto fermo al palo. Diversi cittadini hanno contattato la redazione facendo presente che sono già tanti gli over 80 prenotati sulla piattaforma regionale ma non ci sono ancora notizie ufficiali sullo start dei vaccini. Le immunizzazioni dovranno partire nel palazzetto dello Sport di Montefalcione ma almeno fino a giovedì, quando si comincerà a Mercogliano, ancora non se ne parla. Parliamo di una popolazione complessiva di oltre 10mila persone che attendono con ansia il loro turno.Intanto oggi sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 1.066 dosi di vaccino così suddivise:

- 329 presso il Centro Vaccinale di Avellino

- 94 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

- 96 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

- 293 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino (Campagna vaccinale personale scolastico)

- 172 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi (seconda dose personale sanitario e non)

- 82 presso Strutture residenziali.