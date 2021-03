Vaccini, giovedì parte Moschiano. Ritardi per Atripalda Nel centro del Vallo Lauro 433 gli ultraottantenni prenotati

a giovedì 4 marzo 2021 l’Asl di Avellino sarà attivo il Centro Vaccinale anti-covid 19 di Moschiano in Via Umberto Nobile. Sulla base dell’ordine stabilito per sorteggio dei Centri Vaccinali disponibili, il primo Centro Vaccinale ad aprire sarà Moschiano, con 433 ultraottantenni prenotati ad oggi; a seguire, compatibilmente con la disponibilità di vaccini, saranno aperti i Centri Vaccinali di Flumeri, Montoro, Montefalcione, Atripalda.

L’ordine di convocazione per i comuni afferenti il Centro Vaccinale di Moschiano è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

AFT 2 - SEDE DI MOSCHIANO

Marzano di Nola

Taurano

Pago del Vallo di Lauro

Lauro

Domicella

Quindici

Moschiano

Il Centro Vaccinale di Moschiano sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. I cittadini prenotati verranno convocati presso il Centro Vaccinale tramite servizio Recall e sms, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede dell’appuntamento