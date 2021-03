Sant'Angelo dei Lombardi, screening con tampone molecolare Aperte le prenotazioni per i test che saranno effettuati nel pomeriggio di domani: i dettagli

A Sant'Angelo dei Lombardi sta per prendere il via uno screenig con tampone molecolare riconosciuto dai protocolli sanitari Covid-19. Ad annunciarlo il Comune Altirpino attraverso una nota ufficiale: “Negli ultimi giorni stiamo monitorando il susseguirsi di situazioni preoccupanti nel nostro Comune. In contatto frequente con l’ASL, abbiamo riscontrato diverse problematiche legate all’incisivo aumento del numero di casi positivi, nella nostra provincia, che rallenta le procedure di tracciamento e di verifiche. Non possiamo perdere ulteriore tempo e abbiamo scelto di intervenire con questa modalità per offrire un supporto a tutti e per riuscire a tracciare e monitorare la situazione.”

Le attività di screening saranno effettuate nel pomeriggio di domani negli orari e nel luogo che saranno comunicati direttamente agli interessati.

Come partecipare - Lo screening è su base volontaria. Il Comune comparteciperà alla spesa. Tutti i cittadini possono richiedere di prendere parte allo screening attraverso prenotazione telefonica o inviando un messaggio Whatsapp al numero 3473813470. Le prenotazioni possono essere effettuate oggi, fino alle 20 e domani, dalla 10 alle 12. Al momento della prenotazione telefonica saranno fornite tutte informazioni di dettaglio circa gli orari e le modalità di partecipazione.

“Vista la difficoltà, in questa fase, di far circolare avvisi cartacei e i visti i tempi stretti chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a diffondere l'informazione anche attraverso il passaparola per far arrivare l'informazione a tutti gli interessati.” l'accorato appello dell'amministrazione comunale.