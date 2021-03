Montella, una biblioteca digitale con ReteIndaco Circa due milioni di risorse gratuite garantite tramite la piattaforma "Campania Library"

Nel pieno dell'emergenza sanitaria, la Biblioteca Comunale di Montella si conferma un solido punto di riferimento per la propria comunità. Già recentemente protagonista dell'iniziativa “Il Cinema Ritrovato | Fuori Sala”, il presidio culturale del Comune Altirpino ha, come ormai noto, aderito alla ReteIndaco incastrando un altro tassello fondamentale nel mosaico di una capillare strategia complessiva. ReteIndaco è una grande biblioteca digitale composta da circa due milioni di risorse come e-book, audiolibri, corsi di lingua e tanto altro ancora. È possibile accedere al catalogo delle risorse digitali tramite la piattaforma “Campania Library”, presente sulla home page del sito ufficiale del Comune di Montella. L'accesso è gratuito. Per informazioni è a disposizione l'e-mail: biblioteca@comunemontella.it o chiamare lo 0827/609005, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

Intanto, sul fronte pandemia, oggi gli uffici comunali resteranno chiusi per l'intera giornata per attività di sanificazione e per indagine epidemiologica a tutti i dipendenti e amministratori comunali.

Foto: Saverio De Giglio