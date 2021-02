Montella, il cinema a casa grazie alla biblioteca Comunale Il servizio, completamente gratuito, in attesa della riapertura delle sale: le modalità di accesso

In attesa della riapertura delle sale cinematografiche, l'Amministrazione Comunale di Montella ha deciso di dar vita a un'iniziativa culturale innovativa, aderendo al progetto della Fondazione Cineteca di Bologna: “Il Cinema Ritrovato | Fuori Sala”. Il servizio, completamente gratuito, porta nelle case dei cittadini la storia del Cinema, fatta di grandi classici e di rarità da scoprire; film per la maggior parte introvabili, in versioni restaurate.

Ogni 30 giorni, verrà proposto agli spettatori un programma tutto nuovo garantendo almeno 15 film da vedere in streaming sulla piattaforma “Mymovies”, senza limiti di giorno o di orario. Al link http://www.mymovies.it/ondemand/cinema-ritrovato/promo/ è possibile trovare una presentazione del progetto e il programma sino al prossimo 17 marzo.

Attraverso un avviso della biblioteca Comunale di Montella, sono state illustrate anche le modalità di accesso al servizio: richiedere con una email all'indirizzo di posta elettronica “biblioteca@comunemontella.it” le credenziali di accesso. La biblioteca condividerà, dunque, le credenziali di accesso con gli iscritti e con chiunque ne faccia richiesta e provvederà ad aggiornare settimanalmente la password di accesso.

Data e orario degli spettacoli non sono vincolanti ed è, perciò, possibile iniziare a vedere il film dal momento della ricezione della e-mail di conferma. Il sistema consente l'utilizzo simultaneo della credenziali a più utenti. Le credenziali sono, inoltre, a disposizione dei docenti per laboratori di didattica a distanza.

Il servizio di richiesta credenziali è attivo dal luneìd al givodì, dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0827609005.

Foto: Paolo Lo Debole.