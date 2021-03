Vaccini, i Comuni dell'Aft 9 chiedono di partire subito E Montemiletto rinnova la sua disponibilità per il presidio sanitario

Dopo la nota inviata dal nostro Comune, su iniziativa del Comune di Santa Paolina, stante il mancato avvio della Campagna di Vaccinale, e’ stata sottoscritta dal Comune di Santa Paolina, Montemiletto, Montefusco, Pietradefusi, Torre Le Nocelle e Venticano una richiesta inviata all’ASL di avviare immediatamente la vaccinazione per gli over 80, al fine di tutelare la salute dei Cittadini, tenuto conto della gravità della fase attuale, proponendo ancora una volta di individuare il Presidio Sanitario di Montemiletto quale sede per effettuare la campagna vaccinale, qualora persistano ancora problemi ed impedimenti per l’apertura e per adeguare la struttura individuata di Montefalcione.