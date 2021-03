Tampone rapido, in corso lo screening a San Michele di Serino Il fine settimana di screening era stato programmato nello scorso mese di febbraio

È il weekend dello screening volontario a San Michele di Serino presso il locale del "Circolo degli Anziani" di via Roma. Per tutti i cittadini residenti nel Comune è possibile l'esecuzione del tampone rapido. Iniziato nella giornata di ieri, prosegue in queste ore. Lo ricorda anche il sindaco di San Michele di Serino, Michele Boccia. Il fine settimana di screening era stato programmato nello scorso mese di febbraio dall'amministrazione comunale e dallo staff sanitario, composto dai dottori Aurelio De Mattia, Antonio Delle Grazie, Emma De Feo e Carlo Trojsi. L'iniziativa è stata definita in collaborazione con la Farmacia Siniscalco. Nei giorni scorsi, attraverso la prenotazione obbligatoria, al fine di evitare assembramenti e code al locale predisposto per lo screening volontario, è stato organizzato il test di massa, che consente al cittadino di avere un responso in pochi minuti e che può offrire alla cittadinanza e all'amministrazione comunale di San Michele di Serino un dato reale sul territorio di competenza.