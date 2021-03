Covid, 108 nuovi positivi. Un decesso al Frangipane Si è spento un 86enne di Melito irpino

L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.142 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 108 persone:

- 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 7, residenti nel comune di Atripalda;

- 7, residenti nel comune di Avella;

- 19, residenti nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Baiano;

- 6, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 9, residenti nel comune di Contrada;

- 2, residenti nel comune di Domicella;

- 2, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 2, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 3, residenti nel comune di Montefalcione;

- 3, residenti nel comune di Montemarano;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 6, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 3, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 2, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 7, residenti nel comune di Sirignano;

- 3, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 3 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 20 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Nella mattinata è deceduto un 86enne di Melito ricoverato in Terapia Intensiva.