Baiano, l'appello di Montanaro: "Occorre un ultimo sacrificio" Il sindaco: "Misure necessarie per provare a frenare i contagi"

È scattata la zona rossa nell'intero territorio regionale e da Baiano il sindaco, Enrico Montanaro, lancia un appello ai cittadini: "Purtroppo stiamo vivendo nuovamente una situazione difficile dal punto di vista della diffusione del virus a Baiano e in tutto il mandamento. - spiega il primo cittadino di Baiano - È necessario per provare a frenare i contagi che ognuno di noi faccia molta attenzione a tutte le regole che da oltre un anno ci ripetiamo in continuazione, cioè mascherine, distanziamento e divieto di assembramento. Torneremo a regole molto rigide, che vi invito a rispettare con attenzione ma soprattutto cerchiamo di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari".

A Mugnano del Cardinale ha preso il via la campagna vaccinale per i comuni di Quadrelle, Mugnano del Cardinale, Avella, Sirignano, Baiano e Sperone: "La campagna vaccinale ci permetterà di uscire, si spera, in breve tempo dall'emergenza ma nel frattempo è necessario che ognuno di noi faccia un ultimo sacrificio. La situazione contagi in questo momento a Baiano è di 19 attualmente positivi".