Covid, 12.385 casi. Paura ad Ariano, famiglie in isolamento La curva dei contagi schizza al 12,1%

Controlli a tappeto anche in Irpinia nella Zona rossa presidiata da una task force per fermare i contagi da coronavirus. Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione operativa in Prefettura per programmare i controlli straordinari. Preoccupano feste e ritrovi privati, ma i controlli sono predisposti in luoghi cruciali per la vita pubblica tra ritrovi e assembramenti.

Il bilancio complessivo dalla scorsa estate sul territorio provinciale conta 12.385 casi, compresi guariti e decessi (sono 196 le vittime dalla scorsa estate e 257 dall’inizio dell’emergenza sanitaria).

Posti di blocco e verifiche sono programmate su snodi e direttrici stradali, davanti ai locali pubblici che in alcuni casi restano aperti anche per l’asporto oltre le ore 18. Predisposto un dispiego massiccio delle forze dell’ordine per assicurare il controllo del territorio.

Ieri, intanto, sono stati comunicati dall’Asl 107 nuovi casi su 884 tamponi analizzati. Questo significa che il rapporto tra test processati e contagi riscontrati è del 12,1%, mentre il giorno precedente era del 9,5. Positivi a raffica sul Tricolle: 23 i casi scoperti ad Ariano Irpino.I focolai sarebbero riferiti a zone precise del centro storico e non solo del Tricolle a Martiri, Cardito e in alcune contrade rurali.

Nuova impennata di casi a Montella. Qui, il sindaco Rizieri Buonopane ha disposto la chiusura del cimitero e la sospensione del mercato settimanale fino al prossimo 22 marzo.