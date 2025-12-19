Dotolo Mobili verso Milano-Cortina 2026 con Alberto Buonopane L'emozione e le parole del tedoforo irpino selezionato per i giochi olimpici invernali

Dotolo Mobili verso Milano-Cortina 2026 con Alberto Buonopane, tedoforo irpino selezionato per i giochi olimpici invernali.

45 anni, di Gesualdo, dipendente della rinomata ditta irpina, tra le più affermate in Italia e non solo, sposato e padre di due bimbe si appresta a vivere questa affascinante avventura.

Ed è a loro che va il primo pensiero di Alberto: "Cerco di coinvolgere queste mie piccole passioni raccontando loro eventi di sport o di sportivi che hanno lasciato un segno positivo col loro esempio, con il loro impegno e con la loro testimonianza. Cerco di cogliere e raccontare le emozioni che ho provato nel vedere dal vivo una manifestazione sportiva, sperando che il mio, diventi anche il loro entusiasmo".

Una passione per lo sport che parte da lontano

"Ho seguito lo sport sin da piccolo insieme a mio padre, mi incantavo, mi infervoravo e gioivo di fronte ad una partita di calcio o altro evento sportivo che mi trasmetteva entusiasmo, partecipazione e gioia. Mi ha accompagnato negli anni il desiderio di conoscere ancora di più, storie, vicende, aspetti umani di atleti e sportivi che attraverso le loro vittorie e anche le loro sconfitte mi hanno trasmesso qualcosa che li rendeva più vicini a me (che lo sport lo pratico poco) ma che da sempre mi appassiona".

Nel suo percorso di studi in scienze religiose Alberto ha elaborato una tesi di laurea dal nome “Per uno sport al servizio della persona: tra passione e spiritualità.

"Ho voluto raccontare in essa, la positività e la purezza dello sport, la sua caratura in termini di valori e insegnamento. Esso, regala grandi rivalità e altrettante amicizie. Ho voluto raccontare quanto lo sport si rivela uno strumento educativo di straordinario valore, capace di incidere non solo sullo sviluppo fisico, ma anche sulle dimensioni cognitive, emotive, sociali e relazionali della persona. In questo quadro, penso che la scuola, luogo privilegiato di formazione integrale, è chiamata a promuovere una cultura del movimento che superi la logica della mera prestazione o competizione, per diventare spazio di inclusione, consapevolezza e responsabilità verso sé stessi e la collettività.

L’integrazione di percorsi digitali innovativi consente di avvicinare le nuove generazioni a una visione dello sport più profonda, accessibile e partecipata, in cui l’attività motoria diventa educazione alla salute e alla cittadinanza attiva. Inserita nei percorsi scolastici, la pratica sportiva favorisce lo sviluppo dell’autostima, dell’autocontrollo, della sicurezza e della resilienza, contribuendo a contrastare la sedentarietà e a promuovere stili di vita equilibrati.

Ho cercato infine di raccontare la sua capacità di cooperazione con le scienze religione e come, integrandole al vissuto quotidiano possano determinare la vita a e la crescita della persona.

Qualche mese fa ho inoltrato la domanda per poter essere ammesso tra i tedofori che avranno il privilegio di portare, anche per poche centinaia di metri, il simbolo per eccellenza dell’unione tra i popoli, un inconfondibile segno di pace, quella fiamma olimpica che parte da Olimpia, tocca tante città del mondo e con la sua “sacralità” cerca di segnare positivamente i territori e le genti".

L'emonzione di Alberto è palpabile

"Il ruolo del tedoforo è portare la fiamma lungo le diverse tappe del suo viaggio trasmettendo il fuoco simbolico di mano in mano. Ogni tedoforo diventa custode della Fiamma, oltre che portavoce dei valori fondamentali dei Giochi: passione, talento, energia e rispetto. Questo è quanto sento, pensando al ruolo che per un attimo andrò a ricoprire, posso dire che mi godrò il momento. Conoscerò certamente nuove persone, nuove storie ed esperienze e di questo mi auguro di conservare ogni singolo sguardo, sorriso ed emozione provata che conserverò gelosamente nel mio bagaglio umano e culturale".

L'augurio dell'intero team a partire dal patron di Dotolo Mobili ad Alberto, validissimo dipendente impegnato nell'ifficio contabilità dell'azienda.

"Siamo orgogliosi di condividere una notizia che ci riempie di soddisfazione. Un'esperienza, quella di Alberto che rappresenta valori in cui crediamo profondamente: dedizione, passione e spirito di squadra. Complimenti Alberto, tutta Dotolo Mobili è con te".