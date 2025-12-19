Festa: "Largo Fraternali omaggio doveroso a una figura così importante" L'ex sindaco: "Con una delibera del 2022 decisi di intitolargli lo spiazzale del Victor Hugo"

"Ricordare una figura come Domenico Fraternali è doveroso per la città di Avellino": nota ufficiale dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa sull'inaugurazione di largo Fraternali nel capoluogo irpino. "Professionista di indiscusso valore e dotato di grande umanità, ha lasciato un'impronta importante sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello culturale, regalando a noi e ai posteri opere di pregio che contribuiscono ad impreziosire e a dare lustro al capoluogo. Quando, da sindaco, con delibera n.269 del 13/10/2022 decisi di intitolargli lo spiazzale antistante la casa della cultura Victor Hugo, edificio da lui splendidamente riqualificato negli anni '90, l'ho fatto perché avvertivo forte la necessità di rendere omaggio ad una figura così importante, che tanto ha dato e, attraverso i suoi lasciti, tanto continua a dare ad Avellino. Oggi, dunque, non posso che accogliere con grandissima soddisfazione la notizia della inaugurazione di largo Fraternali".