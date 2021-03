Sono cinque i dipendenti comunali contagiati ad Ariano Avviate con immediatezza le attività d'indagine da parte dell'Asl

Positivi concentrati in più nuclei familiari. Il virus circola prepotentemente nelle case. E nuovi contagi negli uffici comunali di via Marconi dove i casi sono saliti a 5. 23 in totale quelli accertati dall’Asl in città nella giornata di ieri e due nel bollettino odierno di cui fanno parte contatti stretti di persone già positive. Sono stati 355 i positivi dal mese di settembre scorso ad oggi.

Ora sarà importante capire anche quante sono le persone che hanno sconfitto il virus e quindi guarite. Alla luce di quanto sta accadendo non è escluso che possa esserci un nuovo screening mirato, sulla popolazione da parte dell’Asl.

Domani al palazzetto dello sport verranno effettuati tamponi ai dipendenti comunali a seguito del focolaio che ha interessato anagrafe e area tecnica, ambienti già alla prese con una grave carenza di organico e attualmente chiusi.