Allerta Covid, 154 positivi. Avellino: 24 contagi in poche ore I dati Asl riferiti alle scorse 24 ore

L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica su 1.670 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 154 persone. Ad Avellino casi a raffica con 24 positivi in poche ore. Allerta alta anche ad Ariano dove i nuovi casi accertati sono 13.

La curva dei contagi resta costantemente in salita con quattro decessi nelle ultime 24 ore in Irpinia. Al Moscati questa mattina un 68enne di Altavilla Irpina, una 81enne di Torre Le Nocelle sono morti, ieri un 57enne di Avella e un 68enne di Montoro nei Frentani al Frangipane. Nei numeri ecco l’emergenza sanitaria che sta interessando la provincia di Avellino. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 71 pazienti: 6 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 11 nel plesso ospedaliero di Solofra. Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino ricoverati: n. 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 24 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Ma ci sono anche piccole buone notizie come le dimissioni di un 59enne di San Nicola Baronia e di un 75enne di Trevico, entrambi ricoverati in area covid.

Intanto ecco la mappa dei nuovi contagi comune per comune in provincia di Avellino:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 13, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 24, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bonito;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 2, residenti nel comune di Candida;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 9, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 7, residenti nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Lapio;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 12, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Montefalcione;

- 7, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 2, residenti nel comune di Montefusco;

- 8, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 6, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Prata P.U.;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

- 4, residenti nel comune di Santa Paolina;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residente nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sirignano;

- 3, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 3, residenti nel comune di Summonte;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 2, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Villamaina;

- 6, residenti nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.