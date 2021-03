Quadrelle, cimitero e uffici comunali chiusi fino al 23 marzo “Saranno comunque assicurati i servizi essenziali”, si legge nell’ordinanza

Il sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, ha disposto la chiusura al pubblico di cimitero e uffici comunali fino al prossimo 23 marzo. “Saranno comunque assicurati i servizi essenziali”, si legge nell’ordinanza. Al numero 347/6843341 e 081/8257305 sarà possibile chiamare per adempimenti urgenti. Gli ufficiali pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l’utenza come gli avvisi sul sito istituzionale, con la posta elettronica classica e certificata e con i contatti telefonici. L’ufficio anagrafe provvederà al rilascio delle carte d’identità previa richiesta telefonica, valutando le istanze di comprovata urgenza. L’ufficio protocollo riceverà la posta in entrata dall’utenza esclusivamente nel rispetto alle normative vigenti in materia, per l’utilizzo di strumentazioni informatiche ovvero con posta elettronica certificata. Il personale di servizio esterno, a stretto contatto con l’utenza, ed in particolare il personale della Polizia Locale, dovrà attenersi alle prescrizioni ministeriali e all’utilizzo dei DPI forniti.