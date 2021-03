Covid: 67enne trasferito da Campobasso ad Avellino Sos terapie intensive. In azione l'attività della Cross

Prosegue l'attività della Cross, ambulanze medicalizzate ed elicotteri del 118 e dell'Aeronautica Militare, in tutta Italia e, per ulteriori tre pazienti in condizioni critiche, ricoverati in terapia intensiva e affetti da coronavirus, è stato necessario il trasferimento per carenza di posti letto: un uomo di 67 anni è stato trasferito da Campobasso ad Avellino; una donna di 74 anni ricoverata anche lei nell'ospedale Campobasso è ora al San Filippo Neri di Roma e un uomo di 74 anni è stato trasferito dall'ospedale di Scafati in provincia di Salerno all'ospedale La Casa del Sollievo a San Giovanni Rotondo nel foggiano. Le operazioni di trasferimento, anche per questi casi specifici, hanno previsto l'allerta di uomini e mezzi, personale sanitario e volontari con il coordinamento da remoto della Cross che si interfaccia con le strutture di emergenza e urgenza del territorio nazionale.