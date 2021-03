Covid, 166 casi. 29 positivi ad Avellino, 17 ad Ariano I dati Asl riferiti all'Irpinia

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.406 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 166 persone. Aumentano i contagi ormai da sette giorni in provincia di Avellino. Positivi a raffica ad Avellino dove sono altri 29 i contagi accertati in poche ore. Impennata di positivi accertati anche ad Ariano Irpino, dove più cluster riferiti ad alcuni nuclei familiari hanno fatto aumentare di altri 17 contagi la conta dei casi di coronavirus sul Tricolle. Non si arrestano i contagi a Calitri: altri 11 positivi accertati.

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 17, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 10, residenti nel comune di Atripalda;

- 7, residenti nel comune di Avella;

- 29, residenti nel comune di Avellino;

- 4, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bisaccia;

- 11, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Frigento;

- 5, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 6, residenti nel comune di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 7, residenti nel comune di Mercogliano;

- 7, residenti nel comune di Montefalcione;

- 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 6, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 4, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 8, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 2, residenti nel comune di Villamaina;

- 2, residenti nel comune di Villanova del Battista.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.