Emergenza Covid. Avellino si blinda: chiusa piazza Libertà Nessun divieto per il Corso Vittorio Emanuele. Sarà off limits anche il parco Urbano

Emergenza covid: ad Avellino Piazza Libertà e Parco Kennedy saranno off limits fino al 21 marzo. Il parco urbano e la piazza del centrosaranno chiuse per evitare assembramenti. Oggi la firma dell'ordinanza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che si adegua al dispositivo regionale adottato per far fronte all'emergenza covid.

Non basta la zona rossa. Il Governatore della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di rafforzare l'ordinanza con un nuovo atto amministrativo che ha imposto, a partire da ieri, la chiusura al pubblico, salvo che nella fascia oraria 7.30-8.30, di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, mercati e piazze dove comunque dovrà essere garantita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Un’ordinanza con cui il governatore ha di fatto demandato ai sindaci l’adozione di provvedimenti conseguenti. Era subito arrivata ieri la sonora bocciatura del sindaco di Napoli de Magistris che aveva parlato di "ordinanza incomprensibile".

''Trovo quest'ordinanza veramente incomprensibile perché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande parco all'aperto dove non c'è il rischio di contagio e invece chiuderle nei luoghi in cui c'è maggiore diffusività, è incomprensibile non solo sul piano ordinamentale, politico e dei diritti costituzionali ma sbagliato anche da un punto di vista sanitario. Questa ordinanza non mi convince, e non la trovo necessaria ed efficace''.

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris aveva commentato la scelta del rigore adottata dal Presidente della Regione. Intanto ad Avellino il sindaco Festa ha deciso di procedere con la chiusura della piazza principale del capoluogo e parco urbano.

La decisione del primo cittadino è arrivata dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri a palazzo di Governo. La nuova ordinanza ad Avellino scatterà da domani, mentre oggi ci sarà la firma del sindaco che spiega: «Chiuderemo parzialmente Piazza Libertà, garantendo il passaggio pedonale sia dal lato del palazzo della Provincia che di fronte al Banco di Napoli, e Parco Kennedy dove comunque sarà possibile passare ma non sostare».

Intanto sono già scattati controlli più rigorosi nel capoluogo per accertare il rispetto delle norme anti contagio. Preoccupano i dati in netta risalita ad Avellino città. Ventinove i casi accertati solo nelle ultime ore. Oltre 12mila i casi di covid in tutta la provincia, contati da inizio luglio e tutti i sindaci invocano maggiore collaborazione da parte dei cittadini.