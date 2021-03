Montoro, servizio di consegna per farmaci e sacchetti rifiuti Rivolto alla fascia di residenti privi di rete familiare e amicale e in condizione di fragilità

L'amministrazione comunale di Montoro ha attivato il servizio di consegna a domicilio di farmaci e sacchetti per i rifiuti per anziani, rivolto alla fascia di persone residenti e sole, prive di rete familiare e amicale, over 65 e in condizione di fragilità. Con i seguenti requisiti, per la consegna dei farmaci a domicilio basta richiedere al medico di base di inviare le ricette direttamente alla farmacia di tua fiducia indicando la consegna a domicilio. Il medico, attraverso l'invio digitale della ricetta alla farmacia indicata attiva la procedura. La farmacia si occuperà di contattare le associazioni affidatarie (Procivis al numero 0825/523505, 345/4059695, 346/8422311, Misericordia al numero 0825/502498).

I volontari provvederanno a ritirare il farmaco racchiuso in apposite buste con indicato il nome del paziente e consegnarlo a domicilio. Il Comune ha sottolineato che le spese dei farmaci sono a carico dell'utenza. La consegna a domicilio dei farmaci richiesti avverrà ogni settimana per emergenze o casi straordinari in diversi giorni. La consegna dei sacchetti dei rifiuti per gli over 65 soli capofamiglia avverrà una volta al mese. Per l'attivazione del servizio bisogna contattare Procivis e Misericordia. Ecco quanto annunciato dall'amministrazione guidata dal sindaco, Girolamo Giaquinto, e dall'assessore alle politiche soiali, Maria Rosa Lepre.