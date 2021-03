Solofra, venerdì i lavori agli impianti di energia elettrica L'energia elettrica verrà interrotta presso alcune strade del Comune conciario

Il Comune di Solofra ha pubblicato un avviso di interruzione di energia elettrica. Enel distribuzione ha comunicato che venerdì 19, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, l'energia elettrica verrà interrotta presso alcune strade del Comune conciario, per effettuare lavori sugli impianti. Enel distribuzione garantirà la fornitura di energia elettrica presso il centro vaccinale di Via Melito.

Le vie interessate sono via Cioppo San Vito (da 11 a 13), via San Vito (da 1 a 5, da 15 a 17 a) e via Melito (4, 3 m). L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto, l'invito alla cittadinanza è quello di non commettere imprudenze e comunque di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito del fornitore elettrico. Per segnalare un guasto c'è il numero verde 803.500.