Montoro: Forum Giovani in attesa, ma pronto a ripartire Il nuovo progetto si impegnerà ad esprimere l’importanza del valore di ogni sfumatura femminile

Mercoledì scorso, dovevano tenersi le elezioni per l'assemblea del Forum dei Giovani di Montoro, rinviate almeno di quindici giorni a causa della zona rossa per tutto il territorio regionale e per i numeri dell'emergenza covid-19. "Questa notizia di certo non ci fa piacere, ma è per il bene comune che attenderemo con entusiasmo la fine della zona rossa, sperando di ritrovarci meno distanti e con un Forum in più".

Così i giovani del Comune di Montoro attendono il periodo utile per il voto dell'assemblea, pronta alla futura ripartenza: "Il Forum dei Giovani di Montoro sta per rinascere. Il nuovo progetto si impegnerà ad esprimere l’importanza del valore di ogni sfumatura femminile. - si legge nella nota - La conquista, avuta in tempi non brevi, della parità di genere sarà uno degli elementi portanti che ci aiuterà a definire le politiche giovanili del nostro territorio. L’organizzazione augura una riflessione ancora più precisa a tutti i giovani su quelle che sono le conquiste sociali, economiche e culturali della donna".