Montoro, sanificazione per l'ufficio anagrafe e stato civile Chiusura fino a lunedì in via precauzionale. Contato con un soggetto positivo al tampone

Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha disposto la chiusura dell'ufficio anagrafe e stato civile del Comune fino a lunedì (22 marzo) "nelle more dell'espletamento delle indagini epidemiologiche, relative al personale in servizio". In avvio di settimana, il primo cittadino, con l'ordinanza numero 22, ha sottolineato che tutte le attività di stato civile, considerate essenziali, saranno comunque garantite dal personale appositamente individuato dall'amministrazione comunale e tramite la prenotazione telefonica al numero 366/4466042.

La decisione assunta da Giaquinto e dalla giunta rientra nelle misure a garanzia del territorio e della comunità per l'emergenza covid, per la necessità delle indagini epidemiologiche e per la sanificazione straordinaria programmata per l'ufficio anagrafe e stato civile, in via precauzionale. Lunedì scorso è stato accertato il contatto diretto del personale in servizio all'ufficio anagrafe e stato civile con un soggetto risultato positivo al tampone molecolare.