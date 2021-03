Torella dei Lombardi, il commosso ricordo del dottor Frieri Questa mattina l'ultimo saluto: "Un punto di riferimento assoluto per l'intera Irpinia"

Questa mattina ci sarà l'ultimo saluto al dottor Angelo Frieri. Una lunga serie di messaggi di cordoglio sono seguiti alla notizia della scomparsa del direttore sanitario degli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, a testimonianza della qualità professionale e dello spessore umano di Frieri. L'ultimo, toccante, pensiero, in ordine cronologico, arriva dal Comune di Torella dei Lombardi: "Per decenni un punto di riferimento assoluto per l'intera Irpinia. La comunità torellese si stringe intorno alla famiglia per la prematura scomparsa del proprio caro. Resterà per tutti noi un esempio di abnegazione. La sua missione al servizio degli altri lo ha contraddistinto fino all'ultimo istante di vita terrena ed è continuata e continuerà anche adesso che non è più tra noi".

Commosso, a Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel anche il ricordo del direttore sanitario dell'ASL Avellino, Maria Morgante: “Una figura insostituibile, professionalmente e umanamente perdiamo un faro. Quando gli chiesi un anno fa di diventare direttore del Frangipane non esitò a dirmi sì: "Maria per te questo è altro" mi disse. Per me è stato quasi un padre. Per Angelo deve esserci il giusto tributo ecco perchè - ha annunciato la Morgante - ho già fatto richiesta alla Prefettura di intitolargli l'ospedale di Sant'Angelo".