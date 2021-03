Frieri, domani i funerali a Sant'Angelo. "Perdo un padre" Distrutta la Morgante: Vogliamo intitolargli il Criscuoli"

Si terranno domani alle 12 nella cattedrale di Sant'Angelo dei Lombardi i funerali di Angelo Frieri, direttore sanitario del Frangipane e del Criscuoli, morto a 70 anni a seguito di un infarto. La famiglia ha acconsentito all'espianto degli organi.

“Una figura insostituibile, professionalmente e umanamente perdiamo un faro”. La direttrice generale dell'Asl Avellino Maria Morgante è distrutta nel ricordarlo.

“Quando gli chiesi un anno fa di diventare direttore del Frangipane non esitò a dirmi sì, Maria per te questo è altro – mi disse - Per me è stato quasi un padre. Per Angelo deve esserci il giusto tributo ecco perchè – annuncia la Morgante - ho già fatto richiesta alla Prefettura di intitolargli l'ospedale di Sant'angelo.

Affranta anche la comunità di Ariano dove Frieri era arrivato in piena pandemia, sempre in trincea nella lotta al Covid.

Intanto nelle ultime 24 ore 124 nuovi positivi con 14 casi a Gesualdo, coinvolti 4 nuclei familiari, 8 a Mugnano del cardinale e 7 a Serino e si contano altre due vittime al Moscati.