Vaccini, attività sospese ai centri di Solofra e Montemarano Il sindaco Vignola ha chiesto di non sospendere le vaccinazioni nel comune conciario

Come annunciato dal Comune di Solofra, l'ASL di Avellino ha sospeso temporaneamente le attività dei centri vaccinali di Solofra e Montemarano con la riapertura ad Ariano Irpino, Moschiano, Grottaminarda, Monteforte, Monteverde e Mirabella Eclano. Venerdì scorso, con una nota ufficiale, il sindaco di Solofra, Michele Vignola, ha chiesto di non sospendere le vaccinazioni nel comune conciario. "Considerato che da domani (sabato 20 marzo 2021, ndr) presso il Centro di Solofra, avranno termine "le vaccinazioni di richiamo" di parte degli anziani over 80 dei comuni di Solofra, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole e di Santa Lucia di Serino (Area AF7). Considerato, altresì, che l'attività del Centro Vaccinale di Solofra è stata già sospesa per due settimane. Stante il numero crescente di casi di positività al Covid-19 che si stanno registrando nel comprensorio; si chiede di non sospendere le vaccinazioni presso il Centro Vaccinale di Solofra. Inoltre, riguardo la somministrazione del vaccino anti Covid-19 ad eventuali "riserve", si chiede di riservarla esclusivamente ai cittadini appartenenti all'area AF7 (residenti dei Comuni di Solofra, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole e di Santa Lucia di Serino) e non al personale sanitario destinato ad altre sedi". Questo il comunicato del primo cittadino di Solofra.

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di Solofra