Stop improvviso alle vaccinazioni, tensione al Campo Coni Decine di anziani fermi al freddo ad aspettare il loro turno. Il blocco dalle 12 di questa mattina

Tensioni e malumori davanti ai cancelli del Campo Coni di via Tagliamento, sede vaccinale dell’Asl di Avellino, dove è in corso il piano vaccinale per gli ultra ottantenni.

Dalla tarda mattina, le somministrazioni si sono bloccate, senza conoscere il motivo. I poveri anziani, fermi ad aspettare, sfidando anche le più rigide temperature, hanno atteso ore, fino a quando un operatore ha comunicato loro di ritornare nel tardo pomeriggio. Dalle voci che circolavano, pare che il blocco alle somministrazioni era dovuto alla mancanza dei vaccini. Si è creata tanta tensione davanti alle porte del centro vaccinale e qualcuno ha anche rinunciato, ritornando a casa senza potersi vaccinare.