Intesa Asl-medici di base, adesione completa alle vaccinazioni Somministreranno le dosi nello studio o al domicilio del paziente.

A seguito dell'accordo sottoscritto tra la Regione Campania e le organizzazioni sindacali della Medicina Generale, si è tenuto questa mattina un incontro tra la Direzione Generale dell'Asl di Avellino e i rappresentanti delle 12 Aggregazioni Funzionali Territoriali della provincia di Avellino. Nel corso del tavolo i rappresentanti delle AFT hanno manifestato l'adesione completa di tutti i MMG alla Campagna Vaccinale in corso sul territorio provinciale.

Il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale mira a raggiungere una copertura totale di vaccinazioni su tutto il territorio, privilegiando la tutela della prossimità, le fragilità e la domiciliarità. Il modello organizzativo, alla base della Campagna vaccinale, è quello delle AFT, così come ribadito anche nell'Accordo regionale. I MMG rappresentano, in quest'ottica, una risorsa preziosa, in relazione alla conoscenza specifica dei propri assistiti, in virtù del rapporto fiduciario tra medico e paziente, che consente una reale conoscenza della condizioni di salute del proprio assistito.

Entro la giornata di domani i Medici di Medicina Generale aderenti comunicheranno formalmente all'Asl le modalità di adesione alla Campagna Vaccinale e le proprie disponibilità di orari e di sedi all'interno della AFT di riferimento. Ad oggi la maggior parte dei Medici di Medicina Generale ha espresso la propria volontà a prestare servizio presso i Centri Vaccinali Territoriali già attivati dall'Asl.

In base all'Accordo regionale i MMG, oltre alla registrazione dell'adesione dei soggetti “fragili” alla Campagna Vaccinale, possono scegliere le modalità di adesione, aderendo al modello organizzativo aziendale o somministrando le vaccinazioni nello studio e/o domicilio del paziente.