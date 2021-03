Torella dei Lombardi, riparte il calcio a 5 femminile Il messaggio di incoraggiamento del Comune Altirpino. In un avviso le ultime novità

Il Comune di Torella dei Lombardi è attivo su più fronti ed ha reso note una serie di novità di vario carattere inerenti alle attività, in relazione all'evoluzione della pandemia, ma non solo: “È arrivato il via libera della FIGC alla ripresa per i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione. La nostra squadra di calcio a 5 femminile riprenderà gli allenamenti e gli incontri, senza pubblico e rispettando un rigido protocollo sanitario. Un piccolo segno di normalità. A loro l'imbocca al lupo. Fino al 31 marzo sarà possibile firmare, presso l’ufficio elettorale, per la proposta di legge di iniziativa popolare: "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti". Telefonate per prenotare. Anche questa settimana purtroppo non si svolgerà il mercato settimanale. Salvo diversa indicazione si ripartirà dopo Pasqua” si legge attraverso la pagina facebook del Comune, listata a lutto per la scomparsa del dottor Angelo Frieri.