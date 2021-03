Teora, Farina firma un progetto di legge anti nazifascismo Il sindaco: "Ho sottoscritto con convinzione il documento". I dettagli della proposta

Il sindaco di Teora, Stefano Farina, ha sottoscritto “in maniera convinta” la proposta di legge “norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Nella relazione sottoscritta dal primo cittadino si legge: “Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell'esposizione, ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose. […] Nella scorsa legislatura solo un ramo del Parlamento aveva approvato una proposta di legge che sanzionava coloro che propagandavano le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco. Questa proposta di legge riprende quelle finalità e aggiunge alcune ulteriori aggravanti per l'esposizione di simboli fascisti e razzisti nel corso di eventi pubblici. […] È necessario, di fronte all'esposizione, la vendita di oggetti di simboli che si richiamano a quella ideologia che la normativa non lasci spazi di intolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere attraverso la propaganda, l'esposizione, la vendita di oggetti, di nuovo i simboli di quel passato tragico. Ripartiamo da una iniziativa popolare dal basso per difendere la nostra Costituzione e i suoi valori”. Attraverso il suo profilo facebook, Farina ha voluto che fosse immortalato il momento della firma.