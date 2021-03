Covid Irpinia, ospedali quasi pieni: 43 morti da inizio marzo I dati del contagio in provincia di Avellino

Riesplode il contagio da Covid ad Avellino e nell’hinterland del capoluogo dovein sole 24 ore si contano 39 nuovi casi: sono 23 i nuovi infetti ad Avellino e 16 ad Atripalda su 106 totali scoperti in provincia. e sono altre 4 le vittime del coronavirus in provincia, sono 43 dall’inizio di marzo (quasi due al giorno). L’indice di positività è pari all’8,9%, mentre nelle 24 ore precedenti era stato dell’8,2%. Complessivamente dall’estate si contano 14.301 casi in Irpinia. I decessi sono 295 da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria (234 dalla scorsa estate).

Aumenta il pressing sugli ospedali. Quasi tutti esauriti i posti dedicati al Frangipane di Ariano Irpino. Nel presidio ospedaliero del Tricolle risultano 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid. Le cose non vanno meglio all’azienda Moscati. Nelle aree Covid ci sono 85 ricoverati: 10 in Terapia Intensiva, 32 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 11 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 12 nell'ospedale di Solofra.

I comuni si blindano e in molti casi i sindaci stanno emanando ordinanze acor più restrittive per il rispetto assoluto della zona rossa. A Volturara la sindaca di quest’ultimo Comune, Nadia Manganaro, spiega: «Negli ultimi due giorni ben sei nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Alcuni di loro presentano lievi sintomi ma al momento stanno tutti bene. Sono state immediatamente effettuate le indagini epidemiologiche ed emesse le relative ordinanze di isolamento ai contatti diretti. Speriamo che presto possano guarire. La buona notizia è che tre dei nostri concittadini sono completamente guariti e quindi a Volturara attualmente risultano sei positivi. La situazione resta molto delicata e difficile».