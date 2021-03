Solofra, disinfestazione completata sul territorio comunale È stata riparata anche la cabina elettrica a servizio del pozzo in via Panoramica

Nella giornata di ieri e in mattinata, con inizio alle ore 8, sono stati effettuati due interventi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio del Comune di Solofra. L'amministrazione di Palazzo Orsini ha comunicato alla cittadinanza conciaria quanto programmato per l'anno 2021 e sviluppato d'intesa con l'Unità Operativa Igiene e Sanità pubblica della ASL di Avellino sull'intero territorio: la disinfestazione larvicida e la derattizzazione con l'ente di Piazza San Michele, guidato dal sindaco, Michele Vignola, e con il vice sindaco delegato all'Ambiente, Maria Luisa Guacci, che comunicherà ai cittadini i prossimi interventi per il Comune di Solofra.

Negli ultimi due giorni, sono stati effettuati anche lavori straordinari di riparazione della cabina elettrica di Pozzo Pastena, presentati dalla Solofra Servizi. L'avvio dei lavori si è legato alla Giornata Mondiale dell'Acqua, celebrata il 22 marzo. È stata riparata la cabina elettrica a servizio del pozzo in via Panoramica. Salvo imprevisti minimi, i lavori non hanno arrecato disagi agli utenti per l'erogazione idrica.