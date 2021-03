Diamo luce all'endometriosi, iniziativa del Comune di Montoro Il Santuario di San Pantaleone si colorerà di giallo nel weekend

Con la delibera della giunta di mercoledì 17, l'amministrazione comunale di Montoro ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi promossa dall'Associazione “Endometriosi Citta di Montoro”, con l'obiettivo di informare e prevenire. "L'endometriosi colpisce circa tre milioni di donne in Italia, ma malgrado la sua diffusione, risulta ancora oggi spesso sconosciuta e sottovalutata. - si legge nella nota del Comune guidato dal sindaco, Girolamo Giaquinto, che ha presentato 'iniziativa denominata "Diamo Luce all'Endometriosi" - In occasione della Giornata Nazionale per l'Endometriosi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di illuminare con il colore della conoscenza, il giallo, uno dei simboli della Città di Montoro, il Santuario di San Pantaleone, nei giorni 27 e 28 marzo 2021. Questo vuole essere un gesto simbolico di solidarietà alle donne che si trovano ad affrontare questa malattia, ma anche una campagna contro la disinformazione e le problematiche legate alla patologia, perché altre donne possano evitare anni di sofferenze".