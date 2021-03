Coppia uccisa dal Covid. Franca e Tonino uniti fino alla morte La tragedia della coppia di docenti irpini sposati a 48 anni uccisi dal virus

Uniti nella vita e anche nella morte. Il Covid si è portato via, in poche ore ad Avellino, Antonio Melchionda e Franca Maria Spagnuolo, marito e moglie: apprezzati e stimati docenti del capoluogo irpino, innamorati da sempre, sposati da 48 anni. Antonio e Franca Maria sono entrambi spirati nel reparto di terapia subintensiva del Covid Hospital del San Giuseppe Moscati di Avellino. Melchionda, storico dirigente della Cisl Irpina e docente, si è spento lo scorso martedì. Mercoledì anche la sua adorata moglie Franca Maria è morta. Oltre dieci giorni di calvario per entrambi, che hanno lottato nell'area Covid per la loro vita.

La signora Spagnuolo era stata ricoverata lo scorso 14 marzo, un giorno prima rispetto a suo marito. Per entrambi il quadro clinico aveva imposto un rapido ricovero in ospedale per l'infezione da Covid-19.

Avevano entrambi 74 anni Franca Maria e Antonio che lasciano i loro adorati figli Raffaello e Tiziana, i nipoti amatissimi i familiari e parenti tutti.

La notizia del decesso dei due coniugi si è rapidamente diffusa in città. Sul social scorrono i ricordi e le memorie di amici e parenti, che raccontano il dolore per una perdita così tragica. Franca Maria e Antonio hanno vissuto la loro vita intera insieme, uniti fino all'ultimo, nei giorni drammatici della lotta al coronavirus nelle corsie dell'area covid dell'ospedale di Avellino. Franca Maria oltre ad insegnare è stata un'artista. Nei suo quadri il tratto gentile, la delicatezza narrativa nel riportare paesaggi ameni e incantati. I suoi quadri vennero esposti anni addietro in una riuscita mostra nel foyer del Teatro Carlo Gesualdo. Una passione, un talento quello di Franca Maria apprezzato da tanti. A ricordarla commossa in un post Bianca Pacilio che annota sul social: "ci rincontreremo su su uno di quei sentieri vibranti di luce e colori che solo tu sapevi dipingere, cara Franca"