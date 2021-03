Vaccini alla Caserma Berardi: si parte il 6 aprile Fumata bianca dopo il vertice Asl-Comune-Esercito

Il centro vaccinale sarà allestito nel piazzale della Caserma Berardi. La fumata bianca è arrivata nel primo pomeriggio al termine del vertice in Prefettura tra Asl Comune ed Esercito.

Il “Drive Through” (percorribile in auto) sarà organizzato nei prossimi giorni e operativo, da martedì 6 aprile. Per tutta la fase sperimentale sarà dedicato solo alle persone non deambulanti. Sono almeno 1.500, tutte over 80 e attendono ancora la chiamata per ricevere la prima dose di Pfizer.

Superata la fase di rodaggio si estenderà a tutta la cittadinanza. "Avevamo un unico obiettivo: vaccinare il maggior numero di persone - afferma il sindaco Festa - contestualmente, non saranno interrotte le operazioni di screening. Questa è una bellissima notizia. Per quanto riguarda i tamponi, stiamo verificando diverse ipotesi". "Per ora restano a Campo Genova" - ha aggiunto la manager Asl Maria Morgante"