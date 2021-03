Montoro, luci spente per l'Earth Hour Il Comune ha aderito alla giornata promossa dal WWF: il valore della natura e della biodiversità

Alle 20.30 di ieri sono state spente le luci della pubblica illuminazione nella zona del Municipio di Montoro alla frazione Piano e nelle aree limitrofe. L'amministrazione comunale ha aderito all'Earth Hour, la giornata promossa dal WWF, volta a favorire la mobilitazione internazionale. L'obiettivo è quello di incrementare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità da parte dell'opinione pubblica in tutto il mondo. "Un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione", ecco quanto affermato dall'amministrazione guidata dal sindaco, Girolamo Giaquinto. "Un segno per testimoniare la necessità di lottare contro il problema dei cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas e da un modello di sviluppo poco rispettoso dell’ambiente". Da Montoro, per un ulteriore contributo all’iniziativa, anche diversi cittadini si sono uniti al progetto con un gesto concreto: hanno spento luci e i dispositivi elettrici non indispensabili per un’ora (dalle 20.30 alle 21.30 di ieri).

Foto: pagina ufficiale Comune Montoro